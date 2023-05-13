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У Брянській області, окрім літака, збили два російських вертольоти – росЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 13 травня 2023, 14:57
У Брянській області, окрім літака, збили два російських вертольоти – росЗМІ
скріншот

Російські пропагандисти написали про збиття, окрім СУ-34, ще двох вертольотів у Брянській області. Екіпаж загинув.

Джерело: ReadovkaТАСС, РБК, "Осторожно, новости", BBC Russian

Деталі: Повідомляється, що в Брянській області в місті Клинці розбився вертоліт.

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Спочатку повідомлялося, що вертоліт був збитий - люди чули вибух перед падінням.

Пізніше кремлівські ЗМІ написали, що падіння сталося через пожежу двигуна.

Росія досі не визнала приналежність вертольота.

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Пізніше новинний канал "Обережно, новини" повідомив, що йдеться про падіння двох гелікоптерів - один із них упав у самих Клинцях, ще один біля села Сурецький Муравей.

Пропагандисти поки мовчать про другий вертоліт.

Оновлено: Пропагандисти оприлюднили кадри з місця падіння гелікоптера.

Вони пишуть, що, судячи з камуфляжу і наявності рятувального парашута, "з великою часткою ймовірності" вертоліт належить Міноборони РФ.

Росіяни повідомляють про двох загиблих пілотів.

Водночас стало відомо, що літак Су-34 теж збили у Брянській області

Пізніше стало відомо, що загалом 13 травня у Брянській області збили два вертольоти та літак

Російська служба ВВС з посиланням на джерела повідомила, що у Брянській області впали одразу два вертольоти і літак.

Видання наголошує, що деякі російські пропагандистські канали висловлюють нічим не підтверджені припущення, що вертольоти й літак були збиті українськими зенітниками із застосуванням отриманих ними західних далекобійних систем.

Інші - також без підтверджень - пишуть про диверсійні групи українців із переносними зенітними комплексами на території Росії. 

Точної версії немає, однак відомо, що екіпажі одного вертольота та літака точно загинули.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, нібито внаслідок падіння вертольота в місті Клинці на землі пошкоджено п'ять будинків і поранено одну жінку.

Теми: Росіявійна
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