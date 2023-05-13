В Брянской области, кроме самолета, сбили два российских вертолета - росСМИ
Российские пропагандисты написали о сбитии, кроме СУ-34, еще двух вертолетов в Брянской области. Экипаж погиб.
Источник: Readovka, ТАСС, РБК, "Осторожно, новости", BBC Russian
Детали: Сообщается, что в Брянской области в городе Клинцы разбился вертолет.
Сначала сообщалось, что вертолет был сбит – люди слышали взрыв перед падением.
Позже кремлевские СМИ написали, что падение произошло из-за пожара двигателя.
Россия до сих пор не признала принадлежность вертолета.
Позже новостной канал "Осторожно, новости" сообщил, что речь идет о падении двух вертолетов – один из них упал в самих Клинцах, еще один около села Сурецкий Муравей.
Пропагандисты пока молчат о втором вертолете.
Обновлено: Пропагандисты обнародовали кадры с места падения вертолета.
Они пишут, что, судя по камуфляжу и наличию спасательного парашюта, с "большой долей вероятности" вертолет принадлежит Минобороны РФ.
Россияне сообщают о двух погибших пилотах.
В то же время стало известно, что "вторым вертолетом" оказался самолет Су-34, который тоже сбили в Брянской области.
Позже стало известно, что всего 13 мая в Брянской области сбили два вертолета и самолет.
Российская служба ВВС со ссылкой на источники сообщила, что в Брянской области упали сразу два вертолета и самолет.
Издание отмечает, что некоторые российские пропагандистские каналы высказывают ничем не подтвержденные предположения, что вертолеты и самолет были сбиты украинскими зенитчиками с применением полученных ими западных дальнобойных систем.
Другие - также без подтверждений - пишут о диверсионных группах украинцев с переносными зенитными комплексами на территории России.
Точной версии нет, однако известно, что экипажи одного вертолета и самолета точно погибли.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, якобы в результате падения вертолета в городе Клинцы на земле повреждены пять домов и ранена одна женщина.