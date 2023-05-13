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У Брянській області збили ще й літак, в регіоні шукають "диверсантів"

Роман ПетренкоСубота, 13 травня 2023, 14:19
У Брянській області збили ще й літак, в регіоні шукають диверсантів
су-34, фото риа новости

У Брянській області вдень 13 травня, окрім двох збитих російських гелікоптерів, збитий надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Також перевіряють окремо інформацію щодо збиття СУ-35. 

Джерело: ТАСС з посиланням на джерела, Mash

Дослівно: "Су-34 упав недалеко від українського кордону.

Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється".

Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що на території Клинцовського району введено план-перехоплення, там шукають "диверсантів, які могли збити гелікоптер і винищувач".

Зазначається, що між збитим і гелікоптером та літаком – понад 40 кілометрів.

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Оновлено: ЗМІ пишуть про ймовірне збиття й другого літака - СУ-35. Таким чином, вдень 13 травня у Росії біля українського кордону могли збити чотири повітряні цілі – два вертольоти, СУ-34 і СУ-35.

Передісторія: Російські пропагандисти писали про збиття ще двох вертольотів у Брянській області. Екіпаж загинув.

Теми: Росія
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