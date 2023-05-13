У Брянській області збили ще й літак, в регіоні шукають "диверсантів"
У Брянській області вдень 13 травня, окрім двох збитих російських гелікоптерів, збитий надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Також перевіряють окремо інформацію щодо збиття СУ-35.
Джерело: ТАСС з посиланням на джерела, Mash
Дослівно: "Су-34 упав недалеко від українського кордону.
Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється".
Деталі: Російські ЗМІ пишуть, що на території Клинцовського району введено план-перехоплення, там шукають "диверсантів, які могли збити гелікоптер і винищувач".
Зазначається, що між збитим і гелікоптером та літаком – понад 40 кілометрів.
Оновлено: ЗМІ пишуть про ймовірне збиття й другого літака - СУ-35. Таким чином, вдень 13 травня у Росії біля українського кордону могли збити чотири повітряні цілі – два вертольоти, СУ-34 і СУ-35.
Передісторія: Російські пропагандисти писали про збиття ще двох вертольотів у Брянській області. Екіпаж загинув.