В Брянской области сбили еще и самолет, в регионе ищут "диверсантов"

В Брянской области днем 13 мая, кроме двух сбитых российских вертолетов, сбит сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Также проверяют отдельно информацию о сбитии СУ-35.

Источник: ТАСС со ссылкой на источники, Mash

Дословно: "Су-34 упал недалеко от украинской границы.

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Судьба тех, кто находился на борту, устанавливается".

Детали: Российские СМИ пишут, что на территории Клинцовского района введен план-перехват, там ищут "диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель".

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Отмечается, что между сбитым вертолетом и самолетом - более 40 километров.

Обновлено: СМИ пишут о вероятном сбитии и второго самолета - СУ-35. Таким образом, днем 13 мая в России возле украинской границы могли сбить четыре воздушные цели - два вертолета, СУ-34 и СУ-35.

Предыстория: Российские пропагандисты писали о сбитии еще двух вертолетов в Брянской области. Экипаж погиб.