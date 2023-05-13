Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Брянской области сбили еще и самолет, в регионе ищут "диверсантов"

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 14:19
В Брянской области сбили еще и самолет, в регионе ищут диверсантов
су-34, фото риа новости

В Брянской области днем 13 мая, кроме двух сбитых российских вертолетов, сбит сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Также проверяют отдельно информацию о сбитии СУ-35. 

Источник: ТАСС со ссылкой на источники, Mash

Дословно: "Су-34 упал недалеко от украинской границы.

Реклама:

Судьба тех, кто находился на борту, устанавливается".

Детали: Российские СМИ пишут, что на территории Клинцовского района введен план-перехват, там ищут "диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель".

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что между сбитым вертолетом и самолетом - более 40 километров.

Обновлено: СМИ пишут о вероятном сбитии и второго самолета - СУ-35. Таким образом, днем 13 мая в России возле украинской границы могли сбить четыре воздушные цели - два вертолета, СУ-34 и СУ-35.

Предыстория: Российские пропагандисты писали о сбитии еще двух вертолетов в Брянской области. Экипаж погиб.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
В Мариуполе раздаются мощные взрывы - Андрющенко
В результате ночной атаки по Хмельницкой области по меньшей мере 11 раненых - мэр
В Брянской области, кроме самолета, сбили два российских вертолета - росСМИ
Вооруженные силы движутся вперед на Бахмутском направлении - Сырский
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: