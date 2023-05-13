Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Брянской области сбили еще и самолет, в регионе ищут "диверсантов"

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 14:19
В Брянской области сбили еще и самолет, в регионе ищут диверсантов
су-34, фото риа новости

В Брянской области днем 13 мая, кроме двух сбитых российских вертолетов, сбит сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Также проверяют отдельно информацию о сбитии СУ-35. 

Источник: ТАСС со ссылкой на источники, Mash

Дословно: "Су-34 упал недалеко от украинской границы.

Судьба тех, кто находился на борту, устанавливается".

Детали: Российские СМИ пишут, что на территории Клинцовского района введен план-перехват, там ищут "диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель".

Отмечается, что между сбитым вертолетом и самолетом - более 40 километров.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: СМИ пишут о вероятном сбитии и второго самолета - СУ-35. Таким образом, днем 13 мая в России возле украинской границы могли сбить четыре воздушные цели - два вертолета, СУ-34 и СУ-35.

Предыстория: Российские пропагандисты писали о сбитии еще двух вертолетов в Брянской области. Экипаж погиб.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
В Мариуполе раздаются мощные взрывы - Андрющенко
В результате ночной атаки по Хмельницкой области по меньшей мере 11 раненых - мэр
В Брянской области, кроме самолета, сбили два российских вертолета - росСМИ
Вооруженные силы движутся вперед на Бахмутском направлении - Сырский
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: