Українські військові показали зруйнований Бахмут: кожний метр міста під обстрілом

24 ОМБр імені короля Данила оприлюднила фото зруйнованого внаслідок нападу Росії Бахмута.

Джерело: 24 ОМБр у Facebook

Дослівно: "Так виглядає Бахмут в ці секунди. Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону".

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Деталі: За словами командира підрозділу з позивним Принц, після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів.

"Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом"‎ — сказав він.