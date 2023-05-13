Українські військові показали зруйнований Бахмут: кожний метр міста під обстрілом
Субота, 13 травня 2023, 18:23
24 ОМБр імені короля Данила оприлюднила фото зруйнованого внаслідок нападу Росії Бахмута.
Джерело: 24 ОМБр у Facebook
Дослівно: "Так виглядає Бахмут в ці секунди. Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону".
Реклама:
Деталі: За словами командира підрозділу з позивним Принц, після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів.
"Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом" — сказав він.
ВІДЕО ДНЯ