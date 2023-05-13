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Українські військові показали зруйнований Бахмут: кожний метр міста під обстрілом

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 18:23
Українські військові показали зруйнований Бахмут: кожний метр міста під обстрілом
зруйнований Бахмут, фото з Facebook 24-ї ОМБр

24 ОМБр імені короля Данила оприлюднила фото зруйнованого внаслідок нападу Росії Бахмута.

Джерело: 24 ОМБр у Facebook

 

Дослівно: "Так виглядає Бахмут в ці секунди. Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону".

Деталі: За словами командира підрозділу з позивним Принц, після короткої тактичної паузи противник знову розпочав активні штурмові дії житлових кварталів.

"Вогонь артилерії, ракетні та авіаудари не вщухають ні на хвилину. Кожний метр міста зараз під артобстрілом"‎ — сказав він.

 
 
 

Теми: Бахмутвійна
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