Украинские военные показали разрушенный Бахмут: каждый метр города под обстрелом

24 ОМБр имени короля Даниила обнародовала фото разрушенного в результате нападения России Бахмута.

Источник: 24 ОМБр в Facebook

Дословно: "Так выглядит Бахмут в эти секунды. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону".

Реклама:

Детали: По словам командира подразделения с позывным Принц, после короткой тактической паузы противник снова начал активные штурмовые действия жилых кварталов.

"Огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под артобстрелом", - сказал он.