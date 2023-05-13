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Украинские военные показали разрушенный Бахмут: каждый метр города под обстрелом

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 18:23
Украинские военные показали разрушенный Бахмут: каждый метр города под обстрелом
разрушенный Бахмут, фото из Facebook 24-й ОМБр

24 ОМБр имени короля Даниила обнародовала фото разрушенного в результате нападения России Бахмута.

Источник: 24 ОМБр в Facebook

 

Дословно: "Так выглядит Бахмут в эти секунды. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону".

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Детали: По словам командира подразделения с позывным Принц, после короткой тактической паузы противник снова начал активные штурмовые действия жилых кварталов.

"Огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под артобстрелом", - сказал он.

 
 
 

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Темы: Бахмутвойна
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