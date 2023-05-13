Украинские военные показали разрушенный Бахмут: каждый метр города под обстрелом
Суббота, 13 мая 2023, 18:23
24 ОМБр имени короля Даниила обнародовала фото разрушенного в результате нападения России Бахмута.
Источник: 24 ОМБр в Facebook
Дословно: "Так выглядит Бахмут в эти секунды. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону".
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Детали: По словам командира подразделения с позывным Принц, после короткой тактической паузы противник снова начал активные штурмовые действия жилых кварталов.
"Огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под артобстрелом", - сказал он.
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