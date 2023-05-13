Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные показали разрушенный Бахмут: каждый метр города под обстрелом

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 18:23
Украинские военные показали разрушенный Бахмут: каждый метр города под обстрелом
разрушенный Бахмут, фото из Facebook 24-й ОМБр

24 ОМБр имени короля Даниила обнародовала фото разрушенного в результате нападения России Бахмута.

Источник: 24 ОМБр в Facebook

 

Дословно: "Так выглядит Бахмут в эти секунды. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону".

Детали: По словам командира подразделения с позывным Принц, после короткой тактической паузы противник снова начал активные штурмовые действия жилых кварталов.

"Огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под артобстрелом", - сказал он.

 
 
 

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
В Брянской области сбили еще и самолет, в регионе ищут "диверсантов"
Вооруженные силы движутся вперед на Бахмутском направлении - Сырский
Ночная атака на Хмельницкую область: количество пострадавших возросло до 21
Россияне обстреляли Константиновку: 2 погибших, 10 раненых, среди них дети
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: