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Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 20:41
Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута – Маляр
ситуація в Бахмуті, скріншот deepstatemap

Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута і взяли в полон чимало окупантів.  

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.

По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон.

Натомість в самому місті ситуація складніша. Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль".

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Теми: БахмутМіноборонивійна
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