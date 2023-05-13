Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута – Маляр
Субота, 13 травня 2023, 20:41
Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута і взяли в полон чимало окупантів.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Дослівно: "В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.
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По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон.
Натомість в самому місті ситуація складніша. Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль".