Силы обороны продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута – Маляр

Силы обороны продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута и взяли в плен немало оккупантов.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.

По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

Зато в самом городе ситуация сложнее. Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль".