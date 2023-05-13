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Силы обороны продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 20:41
Силы обороны продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута – Маляр
ситуация в Бахмуте, скриншот deepstatemap

Силы обороны продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута и взяли в плен немало оккупантов. 

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.

По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

Зато в самом городе ситуация сложнее. Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль".

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Темы: БахмутМиноборонывойна
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