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У Тернополі є влучання, двоє травмованих

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 00:38
У Тернополі є влучання, двоє травмованих
Володимир Труш, фото: Тернопільська ОДА

У місті Тернопіль внаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали травми.

Джерело: голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, мер Тернополя Сергій Надал

Пряма мова Труша: "Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення  та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога".

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Пряма мова Надала: "Внаслідок ракетного обстрілу у Тернополі є влучання у складські приміщення. Пожежу ще не ліквідували. На місці працюють усі необхідні служби".

Деталі: У повідомленнях офіційних осіб зазначається, що на місці події працюють пожежники, адже загорання ще повністю не ліквідоване.

Крім того, на місці події перебуватимуть спеціалісти всю ніч.

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Що передувало: У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.

Теми: Тернопільобстріл
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