У Тернополі є влучання, двоє травмованих

У місті Тернопіль внаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали травми.

Джерело: голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, мер Тернополя Сергій Надал

Пряма мова Труша: "Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога".

Пряма мова Надала: "Внаслідок ракетного обстрілу у Тернополі є влучання у складські приміщення. Пожежу ще не ліквідували. На місці працюють усі необхідні служби".

Деталі: У повідомленнях офіційних осіб зазначається, що на місці події працюють пожежники, адже загорання ще повністю не ліквідоване.

Крім того, на місці події перебуватимуть спеціалісти всю ніч.

Що передувало: У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.