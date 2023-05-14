У Тернополі є влучання, двоє травмованих
У місті Тернопіль внаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали травми.
Джерело: голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, мер Тернополя Сергій Надал
Пряма мова Труша: "Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога".
Пряма мова Надала: "Внаслідок ракетного обстрілу у Тернополі є влучання у складські приміщення. Пожежу ще не ліквідували. На місці працюють усі необхідні служби".
Деталі: У повідомленнях офіційних осіб зазначається, що на місці події працюють пожежники, адже загорання ще повністю не ліквідоване.
Крім того, на місці події перебуватимуть спеціалісти всю ніч.
Що передувало: У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.