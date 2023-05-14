В Тернополе есть попадание, двое травмированных

В городе Тернополь в результате вражеской атаки два человека получили травмы.

Источник: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram, мэр Тернополя Сергей Надал

Прямая речь Труша: "Травмированы двое гражданских лиц. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь".

Прямая речь Надала: "В результате ракетного обстрела в Тернополе есть попадание в складские помещения. Пожар еще не ликвидировали. На месте работают все необходимые службы".

Детали: В сообщениях официальных лиц отмечается, что на месте происшествия работают пожарные, ведь возгорание еще полностью не ликвидировано.

Кроме того, на месте происшествия будут находиться специалисты всю ночь.

Что предшествовало: В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.