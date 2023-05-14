Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Тернополе есть попадание, двое травмированных

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 00:38
В Тернополе есть попадание, двое травмированных
Владимир Труш, фото: Тернопольская ОГА

В городе Тернополь в результате вражеской атаки два человека получили травмы.

Источник: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram, мэр Тернополя Сергей Надал

Прямая речь Труша: "Травмированы двое гражданских лиц. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь".

Прямая речь Надала: "В результате ракетного обстрела в Тернополе есть попадание в складские помещения. Пожар еще не ликвидировали. На месте работают все необходимые службы".

Детали: В сообщениях официальных лиц отмечается, что на месте происшествия работают пожарные, ведь возгорание еще полностью не ликвидировано.

Кроме того, на месте происшествия будут находиться специалисты всю ночь.

Что предшествовало: В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Тернопольобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Тернополь
В Тернополе прогремели взрывы, начался пожар
В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором
В Тернополе и Полтаве патрули будут искать нарушителей экономии света
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: