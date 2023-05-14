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В Тернополе есть попадание, двое травмированных

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 00:38
В Тернополе есть попадание, двое травмированных
Владимир Труш, фото: Тернопольская ОГА

В городе Тернополь в результате вражеской атаки два человека получили травмы.

Источник: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram, мэр Тернополя Сергей Надал

Прямая речь Труша: "Травмированы двое гражданских лиц. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь".

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Прямая речь Надала: "В результате ракетного обстрела в Тернополе есть попадание в складские помещения. Пожар еще не ликвидировали. На месте работают все необходимые службы".

Детали: В сообщениях официальных лиц отмечается, что на месте происшествия работают пожарные, ведь возгорание еще полностью не ликвидировано.

Кроме того, на месте происшествия будут находиться специалисты всю ночь.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.

Темы: Тернопольобстрел
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