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Росіяни заявили, що безпілотник атакував підприємство у Брянській області

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 01:08
Росіяни заявили, що безпілотник атакував підприємство у Брянській області
ілюстративне фото МО РФ

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз стверджує, що безпілотник атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародуб.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Український безпілотник атакував підприємство Консервсушпрод у Стародубі".

Деталі: За словами Богомаза, постраждалих немає.

Російський губернатор стверджує, що внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі.

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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