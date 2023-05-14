Росіяни заявили, що безпілотник атакував підприємство у Брянській області
Неділя, 14 травня 2023, 01:08
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз стверджує, що безпілотник атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародуб.
Джерело: Богомаз у Telegram
Пряма мова: "Український безпілотник атакував підприємство Консервсушпрод у Стародубі".
Деталі: За словами Богомаза, постраждалих немає.
Російський губернатор стверджує, що внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі.
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