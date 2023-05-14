Россияне заявили, что беспилотник атаковал предприятие в Брянской области
Воскресенье, 14 мая 2023, 01:08
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз утверждает, что беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь: "Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе".
Детали: По словам Богомаза, пострадавших нет.
Российский губернатор утверждает, что в результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания.
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