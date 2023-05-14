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Россияне заявили, что беспилотник атаковал предприятие в Брянской области

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 01:08
Россияне заявили, что беспилотник атаковал предприятие в Брянской области
иллюстративное фото МО РФ

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз утверждает, что беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе".

Детали: По словам Богомаза, пострадавших нет.

Российский губернатор утверждает, что в результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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