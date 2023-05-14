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Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення – Міноборони

"Українська правда"Неділя, 14 травня 2023, 02:42
Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення – Міноборони
скриншот

У Міноборони України прокоментували запуски ракет ввечері 13 травня, коли відбувався фінал Євробачення.

Джерело: Міноборони

Деталі: У Міноборони України зазначили, що в той час, коли в Європі відбувається свято музики, єдності та світла на пісенному конкурсі Євробачення "Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві".

Нагадаємо: У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.

На цьогорічному пісенному конкурсі Україну представляв гурт TVORCHI із Тернополя.

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Теми: МіноборониЄвробаченняракетний удар
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