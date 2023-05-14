Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення – Міноборони
Неділя, 14 травня 2023, 02:42
У Міноборони України прокоментували запуски ракет ввечері 13 травня, коли відбувався фінал Євробачення.
Джерело: Міноборони
Деталі: У Міноборони України зазначили, що в той час, коли в Європі відбувається свято музики, єдності та світла на пісенному конкурсі Євробачення "Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві".
Нагадаємо: У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.
На цьогорічному пісенному конкурсі Україну представляв гурт TVORCHI із Тернополя.
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