Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны
Воскресенье, 14 мая 2023, 02:42
В Минобороны Украины прокомментировали запуски ракет вечером 13 мая, когда проходил финал Евровидения.
Источник: Минобороны
Детали: В Минобороны Украины отметили, что в то время, когда в Европе происходит праздник музыки, единства и света на песенном конкурсе Евровидение "Россия запускает крылатые ракеты по Украине, которая противостоит темноте".
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Напомним: В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.
На нынешнем песенном конкурсе Украину представляла группа TVORCHI из Тернополя.