Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны

"Украинская правда"Воскресенье, 14 мая 2023, 02:42
Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны
скриншот

В Минобороны Украины прокомментировали запуски ракет вечером 13 мая, когда проходил финал Евровидения.

Источник: Минобороны

Детали: В Минобороны Украины отметили, что в то время, когда в Европе происходит праздник музыки, единства и света на песенном конкурсе Евровидение "Россия запускает крылатые ракеты по Украине, которая противостоит темноте".

Реклама:

Напомним: В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.

На нынешнем песенном конкурсе Украину представляла группа TVORCHI из Тернополя.

Темы: МинобороныЕвровидениеракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Минобороны
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: