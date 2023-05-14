Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны

В Минобороны Украины прокомментировали запуски ракет вечером 13 мая, когда проходил финал Евровидения.

Источник: Минобороны

Детали: В Минобороны Украины отметили, что в то время, когда в Европе происходит праздник музыки, единства и света на песенном конкурсе Евровидение "Россия запускает крылатые ракеты по Украине, которая противостоит темноте".

Напомним: В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания.

На нынешнем песенном конкурсе Украину представляла группа TVORCHI из Тернополя.