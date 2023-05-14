На Тернопільщині чути звуки вибухів – голова ОВА

Вночі 14 травня голова Тернопільської обласної військової адміністрації повідомив Володимир Труш повідомив про звуки вибухів.

Джерело: Труш у Телеграм

Пряма мова: "На Тернопільщині чути звуки вибухів.

Реклама:

Будьте в укриттях. Не публікуйте фото відео і не коментуйте напрямків".

Що передувало: У Тернополі під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.

Внаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали травми.