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На Тернопільщині чути звуки вибухів – голова ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 05:04
На Тернопільщині чути звуки вибухів – голова ОВА
ТЕРНОПІЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ

Вночі 14 травня голова Тернопільської обласної військової адміністрації повідомив Володимир Труш повідомив про звуки вибухів.

Джерело: Труш у Телеграм

Пряма мова: "На Тернопільщині чути звуки вибухів.

Будьте в укриттях. Не публікуйте фото відео і не коментуйте напрямків".

Що передувало: У Тернополі під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.

Внаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали травми.

Теми: Тернопільська областьвибухповітряна тривога
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