На Тернопільщині чути звуки вибухів – голова ОВА
Неділя, 14 травня 2023, 05:04
Вночі 14 травня голова Тернопільської обласної військової адміністрації повідомив Володимир Труш повідомив про звуки вибухів.
Джерело: Труш у Телеграм
Пряма мова: "На Тернопільщині чути звуки вибухів.
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Що передувало: У Тернополі під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунали вибухи, сталося займання нежитлової будівлі.
Внаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали травми.
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