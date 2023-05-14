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Запущені в напрямку Києва ворожі дрони були знищені на дальніх підступах – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 06:14
Запущені в напрямку Києва ворожі дрони були знищені на дальніх підступах – КМВА
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Безпілотники, які ворог запустив ввечері в суботу в напрямку Києва, сили ППО знищили на дальніх підступах, після опівночі в неділю в повітряному просторі навколо столиці крилатих ракет зафіксовано не було.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники.

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Скоріше за все – для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва, були знищені на дальніх підступах".

Деталі: Попко додав, що після опівночі (14 травня – ред.) була повітряна тривога, пов’язана з атакою, ймовірно, крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку.

За його словами, в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було.

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Він зазначив, що попередньо руйнувань і травмованих у столиці нема.

Теми: КиївППОбезпілотники
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