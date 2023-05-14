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Запущенные в направлении Киева вражеские дроны были уничтожены на дальних подступах – КГВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 06:14
Запущенные в направлении Киева вражеские дроны были уничтожены на дальних подступах – КГВА
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Беспилотники, которые враг запустил вечером в субботу в направлении Киева, силы ПВО уничтожили на дальних подступах, после полуночи в воскресенье в воздушном пространстве вокруг столицы крылатых ракет зафиксировано не было.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая! По предварительной информации, до полуночи рашисты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.

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Скорее всего - для выявления позиций нашей ПВО. Все БпЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах".

Детали: Попко добавил, что после полуночи (14 мая – ред.) была воздушная тревога, связанная с атакой, вероятно, крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления.

По его словам, в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было.

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Он отметил, что предварительно разрушений и травмированных в столице нет.

Темы: КиевПВОбеспилотники
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