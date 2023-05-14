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Зеленський відреагував на інформацію про нібито його бажання окупувати російські села

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 13:29
Зеленський відреагував на інформацію про нібито його бажання окупувати російські села
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію Washington Post щодо планів України окупувати російські села, заявивши, що він "нікуди не проникає".

Джерело: Зеленський під час пресконференції з канцлером Олафом Шольцем у Німеччині

Деталі: Журналіст запитав, чи відповідає дійсності повідомлення, що Україна планує проникнути на російську територію, щоб мати кращі позиції у війні.

Пряма мова Зеленського: "Що стосується "проникнення"...

Я, як президент України, коли я хочу кудись приїхати, я приїжджаю офіційно, і нікуди не проникаю".

Оновлено: Пізніше Зеленський додав, що Україна не атакує російську територію - у неї на це немає ні часу, ні зайвих засобів, ні потреби. Україна займається деокупацією власних територій, наголосив президент.

Передісторія: Згідно з таємними документами американської розвідки, президент Володимир Зеленський пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід "Дружба".

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Теми: Зеленськийвійна
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