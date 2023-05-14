Зеленский отреагировал на информацию о якобы его желании оккупировать российские села

Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию Washington Post относительно планов Украины оккупировать российские села, заявив, что он "никуда не проникает".

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем в Германии

Детали: Журналист спросил, соответствует ли действительности сообщение, что Украина планирует проникнуть на российскую территорию, чтобы иметь лучшие позиции в войне.

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Прямая речь Зеленского: "Что касается "проникновения"...

Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю".

Обновлено: Позже Зеленский добавил, что Украина не атакует российскую территорию - у нее на это нет ни времени, ни лишних средств, ни необходимости. Украина занимается деоккупацией собственных территорий, подчеркнул президент.

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Предыстория: Согласно тайным документам американской разведки, президент Владимир Зеленский предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву, а также взорвать нефтепровод "Дружба".