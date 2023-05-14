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Двох російських полковників ліквідували в Бахмуті за добу

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 14:00
Двох російських полковників ліквідували в Бахмуті за добу
ШОЙГУ І ПУТІН, GETTY IMAGES

Російське міноборони повідомляло про загибель двох своїх полковників за добу 13-14 травня в районі Бахмута.

Джерело: РИА Новости із посиланням на міноборони РФ

Деталі: Зазначається, що нібито "під час відбиття атак" загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко.

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Пропагандисти пишуть, нібито Макаров особисто керував боєм, під час "відбиття атаки" був важко поранений і загинув під час евакуації.

Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці й загинув, отримавши множинні осколкові поранення.

Теми: БахмутвійнаРосія
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