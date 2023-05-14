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Двух российских полковников ликвидировали в Бахмуте за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 14:00
Двух российских полковников ликвидировали в Бахмуте за сутки
ШОЙГУ И ПУТИН, GETTY IMAGES

Российское минобороны сообщало о гибели двух своих полковников за сутки 13-14 мая в районе Бахмута.

Источник: РИА Новости со ссылкой на миноробоны РФ

Детали: Отмечается, что якобы "при отражении атак" погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Пропагандисты пишут, якобы Макаров лично руководил боем, в ходе "отражения атаки" был тяжело ранен и погиб в ходе эвакуации.

Бровко руководил действиями оккупантов на другом участке и погиб, получив множественные осколочные ранения.

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Темы: БахмутвойнаРосcия
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