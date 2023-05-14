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"Ще кілька візитів": Зеленський анонсував наступ Збройних сил на фронті

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 16:05
Ще кілька візитів: Зеленський анонсував наступ Збройних сил на фронті
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Збройних сил майже достатньо засобів та зброї, аби почати рух вперед, і що українські захисники "майже готові до успіху".

Джерело: Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Деталі: У Верховного головнокомандувача запитали, чи вистачає українському війську зброї, враховуючи останні анонсовані пакети допомоги, і чи зможе Україна почати рух вперед на фронті.

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Йому нагадали його слова, що "для українського контрнаступу потрібно більше зброї".

Зеленський відповів коротко, що йому потрібні ще декілька візитів у європейські столиці.

Пряма мова Зеленського: "Ще кілька візитів – і все".

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Більше деталей: Після цього Зеленський посміхнувся, а Шольц побажав йому успіху.

Після цього Зеленський додав, що Україна "майже готова до успіху" на війні, а українські захисники вмотивовані та бачать підтримку.

Нагадаємо: Зеленський заявив, що вірить в успіх домовленості про постачання Україні винищувачів на тлі своїх візитів до європейських столиць.

Теми: ЗеленськийконтрнаступвійнаЗбройні сили
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