"Ще кілька візитів": Зеленський анонсував наступ Збройних сил на фронті
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Збройних сил майже достатньо засобів та зброї, аби почати рух вперед, і що українські захисники "майже готові до успіху".
Джерело: Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем
Деталі: У Верховного головнокомандувача запитали, чи вистачає українському війську зброї, враховуючи останні анонсовані пакети допомоги, і чи зможе Україна почати рух вперед на фронті.
Йому нагадали його слова, що "для українського контрнаступу потрібно більше зброї".
Зеленський відповів коротко, що йому потрібні ще декілька візитів у європейські столиці.
Пряма мова Зеленського: "Ще кілька візитів – і все".
Більше деталей: Після цього Зеленський посміхнувся, а Шольц побажав йому успіху.
Після цього Зеленський додав, що Україна "майже готова до успіху" на війні, а українські захисники вмотивовані та бачать підтримку.
Нагадаємо: Зеленський заявив, що вірить в успіх домовленості про постачання Україні винищувачів на тлі своїх візитів до європейських столиць.