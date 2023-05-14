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"Еще несколько визитов": Зеленский анонсировал наступление Вооруженных сил на фронте

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 16:05
Еще несколько визитов: Зеленский анонсировал наступление Вооруженных сил на фронте
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у Вооруженных сил почти достаточно средств и оружия, чтобы начать движение вперед, и что украинские защитники "почти готовы к успеху".

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем

Детали: У Верховного главнокомандующего спросили, хватает ли украинской армии оружия, учитывая последние анонсированные пакеты помощи, и сможет ли Украина начать движение вперед на фронте.

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Ему напомнили его слова, что "для украинского контрнаступления нужно больше оружия".

Зеленский ответил коротко, что ему нужны еще несколько визитов в европейские столицы.

Прямая речь Зеленского: "Еще несколько визитов - и все".

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Больше деталей: После этого Зеленский улыбнулся, а Шольц пожелал ему успеха.

После этого Зеленский добавил, что Украина "почти готова к успеху" на войне, а украинские защитники мотивированы и видят поддержку.

Напомним: Зеленский заявил, что верит в успех договоренности о поставках Украине истребителей на фоне своих визитов в европейские столицы.

Темы: ЗеленскийконтрнаступлениевойнаВооруженные силы
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