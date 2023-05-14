Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони в неділю захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоНеділя, 14 травня 2023, 18:18
Сили оборони в неділю захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута – Маляр
ситуація довкола Бахмута, скріншот deepstatemap

У неділю Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, взяли в полон окупантів.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Реклама:

Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин".

Деталі: За словами Маляр, у самому Бахмуті "дуже гаряче".

"Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої", - написала вона.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутМіноборонивійнадеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Двох російських полковників ліквідували в Бахмуті за добу
Подоляк: Бахмут – це прелюдія до контрнаступу
Удар РФ по Запорізькій області: серед поранених – 7-річна дитина, є загиблий
Зеленський і Шольц відвідали військову базу, де навчаються українські воїни
Останні новини
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: