Сили оборони в неділю захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута – Маляр

У неділю Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, взяли в полон окупантів.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

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Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин".

Деталі: За словами Маляр, у самому Бахмуті "дуже гаряче".

"Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої", - написала вона.