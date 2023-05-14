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Сили оборони в неділю захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоНеділя, 14 травня 2023, 18:18
Сили оборони в неділю захопили більше десяти ворожих позицій біля Бахмута – Маляр
ситуація довкола Бахмута, скріншот deepstatemap

У неділю Сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, взяли в полон окупантів.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин".

Деталі: За словами Маляр, у самому Бахмуті "дуже гаряче".

"Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої", - написала вона.  

Теми: БахмутМіноборонивійнадеокупація
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