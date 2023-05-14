Силы обороны в воскресенье захватили более десяти вражеских позиций возле Бахмута – Маляр
В воскресенье Силы обороны захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского, взяли в плен оккупантов.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram
Дословно: "Продолжаем двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.
Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Взяты в плен вражеские солдаты из разных частей".
Детали: По словам Маляр, в самом Бахмуте "очень горячо".
"Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои", - написала она.