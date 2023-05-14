Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны в воскресенье захватили более десяти вражеских позиций возле Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 18:18
Силы обороны в воскресенье захватили более десяти вражеских позиций возле Бахмута – Маляр
ситуация вокруг Бахмута, скриншот deepstatemap

В воскресенье Силы обороны захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского, взяли в плен оккупантов.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Продолжаем двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Взяты в плен вражеские солдаты из разных частей".

Детали: По словам Маляр, в самом Бахмуте "очень горячо".

"Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои", - написала она.

Темы: БахмутМиноборонывойнадеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Журналисты показали схемы "черноморского бункера Путина" в Геленджике

Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

В России арестовали за "госизмену" разработчиков гиперзвуковых ракет

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

Все новости...
Двух российских полковников ликвидировали в Бахмуте за сутки
Подоляк: Бахмут – это прелюдия к контрнаступлению
Удар РФ по Запорожской области: среди раненых – 7-летний ребенок, есть погибший
Зеленский и Шольц посетили военную базу, где обучаются украинские воины
Последние новости
02:06
В России хотят ввести сбор с посетителей ресторанов на войну в Украине
01:20
Пожилые испанцы смогут смотреть кино со скидкой
00:51
США будут предоставлять Украине новые боевые системы с учетом ситуации - Госдеп
00:14
У ЗРК Patriot были повреждены 2 компонента - CNN
23:49
аобновлено от 23:28В Киеве отбой тревоги, но в ряде областей опасность сохраняется
23:44
Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины
23:14
Боррель предлагает существенно увеличить фонд ЕС, из которого помогают Украине оружием – СМИ
22:54
Беличанский лес в Киеве под угрозой застройки − Ирина Федорив
22:43
Новое базовое соглашение с Украиной может быть заключено в этом году - МИД Польши
22:37
Зеленский: Нужно больше консолидации мира для давления на Россию
Все новости...
Реклама: