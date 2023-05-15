Зеленский прибыл в Париж
Понедельник, 15 мая 2023, 00:24
Владимир Зеленский поздно вечером 14 мая прибыл в Париж, в Елисейском дворце президента Украины встретил глава Франции Эммануэль Макрон.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы!
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Ежедневно мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев".
Что этому предшествовало:
- Ранее сообщалось, что после визита в Германию Владимир Зеленский отправится в Париж.
- Макрон и Зеленский за ужином обсудят насущные потребности Украины.
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