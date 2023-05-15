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Зеленский прибыл в Париж

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 00:24
Зеленский прибыл в Париж
Зеленский встретился с Макроном. Скриншот из видео

Владимир Зеленский поздно вечером 14 мая прибыл в Париж, в Елисейском дворце президента Украины встретил глава Франции Эммануэль Макрон.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы!

Ежедневно мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев".

Что этому предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что после визита в Германию Владимир Зеленский отправится в Париж.
  • Макрон и Зеленский за ужином обсудят насущные потребности Украины.

Темы: МакронЗеленскийФранция
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