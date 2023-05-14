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Макрон і Зеленський за вечерею обговорять нагальні потреби України

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 21:01
Макрон і Зеленський за вечерею обговорять нагальні потреби України
Зеленський і Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон прийме українського президента Володимира Зеленського "на робочу вечерю в Єлисейському палаці" в неділю ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

В офісі французького президента підтвердили візит Зеленського і заявили, що "сьогоднішня дискусія буде присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України".

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"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує", – заявив Єлисейський палац.

Доповнено. Згодом візит підтвердив і Володимир Зеленський. "Зустрінуся з моїм другом Емманюелем, ми обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", – оголосив він.

Раніше у неділю французькі ЗМІ повідомили, що Зеленський прибуде на авіабазу Веллізі-Вілласубле у паризькому регіоні, де його зустрічатимуть прем’єрка Елізабет Борн та міністерка закордонних справ Катрін Колонна. 

Нагадаємо, у першій половині дня у неділю Зеленський перебував з візитом у Берліні, а протягом суботи – у Римі та Ватикані.

На спільному брифінгу лідерів канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, серед іншого, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.

Зеленський сказав, що цього року настав час визначати завершення російсько-української війни.

Теми: МакронЗеленськийФранція
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