Макрон і Зеленський за вечерею обговорять нагальні потреби України

Президент Франції Еммануель Макрон прийме українського президента Володимира Зеленського "на робочу вечерю в Єлисейському палаці" в неділю ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

В офісі французького президента підтвердили візит Зеленського і заявили, що "сьогоднішня дискусія буде присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України".

"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує", – заявив Єлисейський палац.

Доповнено. Згодом візит підтвердив і Володимир Зеленський. "Зустрінуся з моїм другом Емманюелем, ми обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", – оголосив він.

