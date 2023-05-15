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Франція у найближчі тижні передасть Україні десятки бронемашин і легких танків

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 02:28
Франція у найближчі тижні передасть Україні десятки бронемашин і легких танків
Танк AMX-10RC. Фото з Вікіпедії

У найближчі тижні Франція передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.

Джерело: спільна декларація України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона, яку опублікувала пресслужба ОПУ

Дослівно: "Військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні змогу захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети з постійним врахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. 

Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC".

Деталі: Крім того, повідомили в ОПУ, "Франція зосередила свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії".

Також зазначається, що Франція бере активну участь у заходах ЄС і НАТО щодо підготовки українських військових.

Нагадаємо: Володимир Зеленський пізно ввечері 14 травня прибув до Парижа, у Єлисейському палаці президента України зустрів очільник Франції Еммануель Макрон.

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Теми: ФранціяУкраїнатанки
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