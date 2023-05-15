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Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 02:28
Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков
Танк AMX-10RC. Фото из Википедии

В ближайшие недели Франция передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.

Источник: совместная декларация Украины и Франции по итогам встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, которую опубликовала пресс-служба ОПУ

Дословно: "Военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине возможность защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности.

В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC".

Детали: Кроме того, сообщили в ОПУ, "Франция сосредоточила свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России".

Также отмечается, что Франция принимает активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по подготовке украинских военных.

Напомним: Владимир Зеленский поздно вечером 14 мая прибыл в Париж, в Елисейском дворце президента Украины встретил глава Франции Эммануэль Макрон.

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Темы: ФранцияУкраинатанки
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