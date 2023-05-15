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Зеленський і Макрон поговорили про "коаліцію винищувачів" та "формулу миру"

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 03:07
Зеленський і Макрон поговорили про коаліцію винищувачів та формулу миру
Зеленський і Макрон. Фото ОПУ

Під час зустрічі у Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні. 

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Дослівно: "Пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні, зокрема першочерговим потребам нашої країни для зміцнення своєї обороноздатності, захисту українського неба.

Також було обговорено практичну взаємодію з Французькою Республікою для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення окупованих територій".

Деталі: У ході зустрічі Зеленський висловив сподівання, що Франція підтримає спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів", на яке вже тривалий час очікує Україна, повідомили в ОПУ.

Зазначається, що президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української "формули миру".

"Глава української держави висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав глобального півдня. Він подякував Еммануелю Макрону за його дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення Росією війни проти України та досягнення справедливого миру на основі української формули миру", – йдеться у повідомленні ОПУ.

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Зеленський заявив, що Україна очікує на конкретні політичні рішення Вільнюського саміту НАТО та висловив сподівання, що у 2023 році розпочнуться переговори про вступ України до ЄС. 

"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства", – наголосив український президент.

Нагадаємо: У найближчі тижні Франція передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.

Теми: МакронЗеленськийФранціяУкраїна
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