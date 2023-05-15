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Зеленский и Макрон поговорили о "коалиции истребителей" и "формуле мира"

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 03:07
Зеленский и Макрон поговорили о коалиции истребителей и формуле мира
Зеленский и Макрон. Фото ОПУ

Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон говорили о "формуле мира", создании "коалиции истребителей" и дальнейшей военной помощи Украине.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Дословно: "Приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности первоочередным потребностям нашей страны для укрепления своей обороноспособности, защиты украинского неба.

Также было обсуждено практическое взаимодействие с Французской Республикой для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий".

Детали: В ходе встречи Зеленский выразил надежду, что Франция поддержит совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей", которое уже длительное время ожидает Украина, сообщили в ОПУ.

Отмечается, что президенты обсудили вопросы взаимодействия для эффективной реализации украинской "формулы мира".

"Глава украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности государств глобального юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижения справедливого мира на основе украинской формулы мира", – говорится в сообщении ОПУ.

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Зеленский заявил, что Украина ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО и выразил надежду, что в 2023 году начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений относительно четкого алгоритма движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до обретения членства", – подчеркнул украинский президент.

Напомним: В ближайшие недели Франция передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.

Темы: МакронЗеленскийФранцияУкраина
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