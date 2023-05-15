Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На Херсонщині ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 07:02
Генштаб: На Херсонщині ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ
ОКУПАНТИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ТАСС

На окупованих територіях Херсонської області загарбники затримують чоловіків, які раніше відмовилися від українського громадянства на користь російського. Затриманим пропонують відкупитися, хто не має коштів або не хоче сплачувати хабарі – тих примусово мобілізують.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовилися від українського громадянства на користь російського.

Реклама:

Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відтермінування від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення".

Нагадаємо: За даними ЦНС, колаборанти масово втікають до РФ з тимчасово захоплених територій Запорізької і Херсонської областей.

Теми: ГенштабокупаціяХерсонська областьмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Останні новини
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: