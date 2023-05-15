Генштаб: На Херсонщині ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ

На окупованих територіях Херсонської області загарбники затримують чоловіків, які раніше відмовилися від українського громадянства на користь російського. Затриманим пропонують відкупитися, хто не має коштів або не хоче сплачувати хабарі – тих примусово мобілізують.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовилися від українського громадянства на користь російського.

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Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відтермінування від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення".

Нагадаємо: За даними ЦНС, колаборанти масово втікають до РФ з тимчасово захоплених територій Запорізької і Херсонської областей.