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Генштаб: На Херсонщине враг принудительно мобилизует мужчин, получивших гражданство РФ

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 07:02
Генштаб: На Херсонщине враг принудительно мобилизует мужчин, получивших гражданство РФ
ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ТАСС

На оккупированных территориях Херсонской области захватчики задерживают мужчин, которые ранее отказались от украинского гражданства в пользу российского. Задержанным предлагают откупиться, кто не имеет средств или не хочет платить взятки – тех принудительно мобилизуют.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, которые ранее отказались от украинского гражданства в пользу российского.

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После задержания, в ходе первой установочной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лиц, которые отказываются от уплаты взятки или не имеют необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого соприкосновения".

Напомним: По данным ЦНС, коллаборационисты массово бегут в РФ с временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Темы: ГенштабоккупацияХерсонская областьмобилизация
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