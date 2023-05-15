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В окупованому Токмаку прогриміли вибухи – Андрющенко

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 07:59
В окупованому Токмаку прогриміли вибухи – Андрющенко
Сліди вибухів у повітрі. Скріншот

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області зранку 15 травня прогриміла серія вибухів.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Telegram

Пряма мова: "У Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ".

Деталі: Андрющенко також опублікував відео, на яких задокументовані звуки вибухів над містом.

Нагадаємо: Вранці 13 травня Петро Андрющенко повідомив про потужні вибухи в окупованому Маріуполі.

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Теми: вибухЗапорізька область
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