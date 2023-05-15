В оккупированном Токмаке прогремели взрывы – Андрющенко
Понедельник, 15 мая 2023, 07:59
Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области утром 15 мая прогремела серия взрывов.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко Telegram
Прямая речь: "В Токмаке в Запорожье сейчас настоящее доброе утро от ВСУ".
Детали: Андрющенко также опубликовал видео, на которых задокументированы звуки взрывов над городом.
Напомним: Утром 13 мая Петр Андрющенко сообщил о мощных взрывах в оккупированном Мариуполе.
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