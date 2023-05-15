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В оккупированном Токмаке прогремели взрывы – Андрющенко

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 07:59
В оккупированном Токмаке прогремели взрывы – Андрющенко
Следы взрывов в воздухе. Скриншот

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области утром 15 мая прогремела серия взрывов.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко Telegram

Прямая речь: "В Токмаке в Запорожье сейчас настоящее доброе утро от ВСУ".

Детали: Андрющенко также опубликовал видео, на которых задокументированы звуки взрывов над городом.

Напомним: Утром 13 мая Петр Андрющенко сообщил о мощных взрывах в оккупированном Мариуполе.

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Темы: взрывЗапорожская область
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