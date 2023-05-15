Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Токмаке прогремели взрывы – Андрющенко

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 07:59
В оккупированном Токмаке прогремели взрывы – Андрющенко
Следы взрывов в воздухе. Скриншот

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области утром 15 мая прогремела серия взрывов.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко Telegram

Прямая речь: "В Токмаке в Запорожье сейчас настоящее доброе утро от ВСУ".

Реклама:

Детали: Андрющенко также опубликовал видео, на которых задокументированы звуки взрывов над городом.

Напомним: Утром 13 мая Петр Андрющенко сообщил о мощных взрывах в оккупированном Мариуполе.

Темы: взрывЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
взрыв
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: