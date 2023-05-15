Безпілотники атакували склад військової техніки в Брянській області РФ і машину поліції − росЗМІ

Безпілотник атакував склад із військовою технікою в районі села Польові Новосілки Суземського району Брянської області, ще один БПЛА у Хоромному пошкодив поліцейську машину, повідомили російські Telegram-канали.

Джерело: Telegram-канали Baza і Astra

Дослівно Baza: "Безпілотник атакував склад із військовою технікою в Брянській області. Вибуховий пристрій було скинуто з БПЛА на дах складу в Суземському районі вранці 14 травня. Унаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає".

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Деталі: За даними Astra, атака сталася близько 6 ранку 14 травня в районі села Польові Новосілки. Пошкоджено 4 машини "Урал" і гаубицю.

Також повідомляється, що ще одна атака сталася 14 травня в районі 14:00 дня в селі Хоромне Брянської області РФ. Унаслідок атаки безпілотника пошкоджень зазнала машина чергової частини ОМВС "Климовський" і ще один автомобіль. Постраждалих немає.

Влада області та Міноборони РФ повідомлення про атаки поки не коментували.