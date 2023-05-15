Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безпілотники атакували склад військової техніки в Брянській області РФ і машину поліції − росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 15 травня 2023, 10:39
Безпілотники атакували склад військової техніки в Брянській області РФ і машину поліції − росЗМІ
Скриншот з google.maps

Безпілотник атакував склад із військовою технікою в районі села Польові Новосілки Суземського району Брянської області, ще один БПЛА у Хоромному пошкодив поліцейську машину, повідомили російські Telegram-канали.

Джерело: Telegram-канали Baza і Astra

Дослівно Baza: "Безпілотник атакував склад із військовою технікою в Брянській області. Вибуховий пристрій було скинуто з БПЛА на дах складу в Суземському районі вранці 14 травня. Унаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає".

Деталі: За даними Astra, атака сталася близько 6 ранку 14 травня в районі села Польові Новосілки. Пошкоджено 4 машини "Урал" і гаубицю.

Також повідомляється, що ще одна атака сталася 14 травня в районі 14:00 дня в селі Хоромне Брянської області РФ. Унаслідок атаки безпілотника пошкоджень зазнала машина чергової частини ОМВС "Климовський" і ще один автомобіль. Постраждалих немає.

Влада області та Міноборони РФ повідомлення про атаки поки не коментували.

Теми: Росіябезпілотникизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Росія
"Демонстрація єдності": Кремль негласно заборонив чиновникам звільнятись
У Брянській області РФ скасували останні дзвоники в школах
Окупанти заявили про нові вибухи в Луганську: під ударом автовокзал та військове училище
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: