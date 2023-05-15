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Беспилотники атаковали склад военной техники в Брянской области РФ и машину полиции − росСМИ

Ирина БалачукПонедельник, 15 мая 2023, 10:39
Беспилотники атаковали склад военной техники в Брянской области РФ и машину полиции − росСМИ
Скриншот с google.maps

Беспилотник атаковал склад с военной техникой в районе села Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, еще один БПЛА в Хоромном повредил полицейскую машину, сообщили российские Telegram-каналы.

Источник: Telegram-каналы Baza и Astra

Дословно Baza: "Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области. Взрывное устройство было скинуто с БПЛА на крышу склада в Суземском районе утром 14 мая. В результате взрыва повреждены 5 единиц техники. Пострадавших нет".

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Детали: По данным Astra, атака произошла около 6 утра 14 мая в районе села Полевые Новоселки. Повреждены 4 машины "Урал" и гаубица.

Также сообщается, что еще одна атака произошла 14 мая в районе 14:00 дня в селе Хоромное Брянской области РФ. В результате атаки беспилотника повреждения получила машина дежурной части ОМВД "Климовский" и ещё один автомобиль. Пострадавших нет.

Власти области и Минобороны РФ сообщения об атаках пока не комментировали.

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Темы: Росcиябеспилотникиоружие
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