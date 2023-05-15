Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беспилотники атаковали склад военной техники в Брянской области РФ и машину полиции − росСМИ

Ирина БалачукПонедельник, 15 мая 2023, 10:39
Беспилотники атаковали склад военной техники в Брянской области РФ и машину полиции − росСМИ
Скриншот с google.maps

Беспилотник атаковал склад с военной техникой в районе села Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, еще один БПЛА в Хоромном повредил полицейскую машину, сообщили российские Telegram-каналы.

Источник: Telegram-каналы Baza и Astra

Дословно Baza: "Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области. Взрывное устройство было скинуто с БПЛА на крышу склада в Суземском районе утром 14 мая. В результате взрыва повреждены 5 единиц техники. Пострадавших нет".

Детали: По данным Astra, атака произошла около 6 утра 14 мая в районе села Полевые Новоселки. Повреждены 4 машины "Урал" и гаубица.

Также сообщается, что еще одна атака произошла 14 мая в районе 14:00 дня в селе Хоромное Брянской области РФ. В результате атаки беспилотника повреждения получила машина дежурной части ОМВД "Климовский" и ещё один автомобиль. Пострадавших нет.

Власти области и Минобороны РФ сообщения об атаках пока не комментировали.

Темы: Росcиябеспилотникиоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Росcия
"Демонстрация единства": Кремль негласно запретил чиновникам увольняться под страхом уголовных дел
В Брянской области РФ отменили последние звонки в школах
Оккупанты заявили о новых взрывах в Луганске: под обстрелами автовокзал и военное училище
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: