Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованих територіях півдня України понад 150 тисяч росіян готуються оборонятися − ГУР

Ірина БалачукПонеділок, 15 травня 2023, 13:01
На окупованих територіях півдня України понад 150 тисяч росіян готуються оборонятися − ГУР
Окупанти. Фото gur.gov.ua

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей перебувають приблизно 152 тисячі російських військових, які готуються до оборони.

Джерело: сайт розвідки, коментар представника ГУР Андрія Черняка РБК-Україна

Пряма мова Черняка: "Ми не фіксуємо зараз жодного відводу військ ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях. Так, є певний рух − щось вони вивозять, когось евакуюють, щось намагаються вкрасти, але реального відводу бойових підрозділів ми не бачимо. Наприклад, Енергодар − вони звідти не відходять, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти та забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії".

Реклама:

Деталі: За словами представника ГУР, росіяни готуються до оборони, посилюють свої укріплення та будують нові, бо розуміють, що сил для наступу у них немає.

Черняк додав, що окупанти мають одне завдання − утримувати позиції, які в них зараз є.  

Він також пояснив, що так звану "евакуацію" з окупованих територій Півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, вони примусово вивозять проукраїнське населення, бо бояться появи партизанських рухів.

Передісторія:

Теми: Запорізька областьХерсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: