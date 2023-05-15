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На окупованих територіях півдня України понад 150 тисяч росіян готуються оборонятися − ГУР

Ірина БалачукПонеділок, 15 травня 2023, 13:01
На окупованих територіях півдня України понад 150 тисяч росіян готуються оборонятися − ГУР
Окупанти. Фото gur.gov.ua

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей перебувають приблизно 152 тисячі російських військових, які готуються до оборони.

Джерело: сайт розвідки, коментар представника ГУР Андрія Черняка РБК-Україна

Пряма мова Черняка: "Ми не фіксуємо зараз жодного відводу військ ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях. Так, є певний рух − щось вони вивозять, когось евакуюють, щось намагаються вкрасти, але реального відводу бойових підрозділів ми не бачимо. Наприклад, Енергодар − вони звідти не відходять, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти та забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії".

Деталі: За словами представника ГУР, росіяни готуються до оборони, посилюють свої укріплення та будують нові, бо розуміють, що сил для наступу у них немає.

Черняк додав, що окупанти мають одне завдання − утримувати позиції, які в них зараз є.  

Він також пояснив, що так звану "евакуацію" з окупованих територій Півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

Крім того, вони примусово вивозять проукраїнське населення, бо бояться появи партизанських рухів.

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Теми: Запорізька областьХерсонська областьокупаціявійна
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