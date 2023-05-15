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На оккупированных территориях юга Украины более 150 тысяч россиян готовятся обороняться − ГУР

Ирина БалачукПонедельник, 15 мая 2023, 13:01
На оккупированных территориях юга Украины более 150 тысяч россиян готовятся обороняться − ГУР
Окупанти. Фото gur.gov.ua

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находятся примерно 152 тысячи российских военных, которые готовятся к обороне.

Источник: сайт разведки, комментарий представителя ГУР Андрея Черняка РБК-Украина

Прямая речь Черняка: "Мы не фиксируем сейчас никакого отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях. Да, есть определенное движение − что-то они вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть, но реального отвода боевых подразделений мы не видим. Например, Энергодар − они оттуда не отходят, но оттуда вывозят все, что могут украсть, вывезти и забрать: автомобили, оборудование из больниц. Они четко осознают, что там будут боевые действия".

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Детали: По словам представителя ГУР, россияне готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые, потому что понимают, что сил для наступления у них нет.

Черняк добавил, что оккупанты имеют одну задачу − удерживать позиции, которые у них сейчас есть. 

Он также пояснил, что так называемую "эвакуацию" с оккупированных территорий Юга Украины россияне используют как ширму для проведения контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

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Кроме того, они принудительно вывозят проукраинское население, потому что боятся появления партизанских движений.

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Темы: Запорожская областьХерсонская областьоккупациявойна
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