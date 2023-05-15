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ГУР про "пропозицію" Пригожина щодо Бахмута: розвідка використовує різні засоби

Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 травня 2023, 13:34
ГУР про пропозицію Пригожина щодо Бахмута: розвідка використовує різні засоби
АНДРІЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував публікацію The Washington Post, у якій стверджувалось, що начебто ватажок вагнерівців Євген Пригожин контактував з розвідкою щодо Бахмута.

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова Юсова: "Я думаю, що Україна повинна, і, звичайно, спецслужби, будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України. Зрозуміло, що Україна робить все можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію".

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Деталі: За його словами, спецслужбами та розвідкою задля цього використовуються різні засоби і інструменти. "А що стосується окремих вкидів, я не думаю, що ми повинні з вами це коментувати", - підкреслив Юсов.

Що було раніше: Перед цим видання The Washington Post із посиланням на дані з витоку документів повідомило, що Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що ЗСУ відійдуть від Бахмута, де масово гинули найманці. Газета пише, що два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв із представниками Головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, один із посадовців нібито сказав, що Пригожин робив пропозицію щодо Бахмута "більше, ніж один раз", але Київ відхилив її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважають, що його пропозиції могли бути нещирими.

Теми: ПригожинБахмутрозвідкавійна
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