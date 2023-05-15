ГУР о "предложении" Пригожина по Бахмуту: разведка использует различные средства

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал публикацию The Washington Post, в которой утверждалось, что якобы главарь вагнеровцев Евгений Пригожин контактировал с разведкой по Бахмуту.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь Юсова: "Я думаю, что Украина должна, и, конечно, спецслужбы, будут и должны обсуждать подобные вещи тогда, когда это будет нужно и будет отвечать национальным интересам Украины. Понятно, что Украина делает все возможное для того, чтобы защищать собственные национальные интересы, эффективно деоккупировать территорию".

Детали: По его словам, спецслужбами и разведкой для этого используются различные средства и инструменты. "А что касается отдельных вбросов, я не думаю, что мы должны с вами это комментировать", - подчеркнул Юсов.

Что предшествовало: Перед этим издание The Washington Post со ссылкой на данные из утечки документов сообщило, что Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине сдать местоположение российских войск в обмен на то, что ВСУ отойдут от Бахмута, где массово гибли наемники. Газета пишет, что два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с представителями Главного управления разведки Минобороны. В частности, один из чиновников якобы сказал, что Пригожин делал предложение по Бахмуту "больше, чем один раз", но Киев отклонил его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считают, что его предложения могли быть неискренними.