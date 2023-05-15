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У Кремлі прокоментували статті західних ЗМІ про Пригожина й ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 15 травня 2023, 13:45
У Кремлі прокоментували статті західних ЗМІ про Пригожина й ГУР
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що інформація газети The Washington Post про нібито спроби ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина домовитися з українською розвідкою – це обман.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Не можу (прокоментувати - ред.), але схоже на черговий обман. На жаль, навіть шановні видання в останні рази досить часто не гребують цим".

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Що було раніше: Видання The Washington Post із посиланням на дані з витоку документів повідомило, що Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що ЗСУ відійдуть від Бахмута, де масово гинули найманці. 

Газета пише, що два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв із представниками Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, один із посадовців нібито сказав, що Пригожин робив пропозицію щодо Бахмута "більше, ніж один раз", але Київ відхилив її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважають, що його пропозиції могли бути нещирими.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи публікацію The Washington Post, заявив, що "Україна робить все можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію".

Теми: РосіяПригожинрозвідкаБуданов
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