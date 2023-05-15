В Кремле прокомментировали статьи западных СМИ о Пригожине и ГУР

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что информация газеты The Washington Post о якобы попытках главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина договориться с украинской разведкой – это обман.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Не могу (прокомментировать - ред.), но похоже на очередные "утки". К сожалению, даже уважаемые издания в последние времена довольно часто не гнушаются этим".

Что было раньше: Издание The Washington Post со ссылкой на данные из утечки документов сообщило, что Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине сдать местоположение российских войск в обмен на то, что ВСУ отойдут от Бахмута, где массово гибли наемники.

Газета пишет, что два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с представителями Главного управления разведки Минобороны.

В частности, один из чиновников якобы сказал, что Пригожин делал предложение по Бахмуту "больше, чем один раз", но Киев отклонил его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считают, что его предложения могли быть неискренними.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя публикацию The Washington Post, заявил, что "Украина делает все возможное для того, чтобы защищать собственные национальные интересы, эффективно деоккупировать территорию".