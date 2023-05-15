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В Кремле прокомментировали статьи западных СМИ о Пригожине и ГУР

Алена МазуренкоПонедельник, 15 мая 2023, 13:45
В Кремле прокомментировали статьи западных СМИ о Пригожине и ГУР
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что информация газеты The Washington Post о якобы попытках главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина договориться с украинской разведкой – это обман.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Не могу (прокомментировать - ред.), но похоже на очередные "утки". К сожалению, даже уважаемые издания в последние времена довольно часто не гнушаются этим".

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Что было раньше: Издание The Washington Post со ссылкой на данные из утечки документов сообщило, что Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине сдать местоположение российских войск в обмен на то, что ВСУ отойдут от Бахмута, где массово гибли наемники.

Газета пишет, что два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с представителями Главного управления разведки Минобороны.

В частности, один из чиновников якобы сказал, что Пригожин делал предложение по Бахмуту "больше, чем один раз", но Киев отклонил его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считают, что его предложения могли быть неискренними.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя публикацию The Washington Post, заявил, что "Украина делает все возможное для того, чтобы защищать собственные национальные интересы, эффективно деоккупировать территорию".

Темы: РосcияПригожинразведкаБуданов
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