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Льотчики в Росії не закінчаться, але якісний склад гіршатиме – Ігнат

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 травня 2023, 13:57
Льотчики в Росії не закінчаться, але якісний склад гіршатиме – Ігнат
Юрій Ігнат. скриншот

Росія продовжує готувати пілотів, але багато професійних льотчиків уже загинули чи отримали поранення у війні проти України.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Росія продовжує готувати пілотів, навчальні заклади працюють. Якщо говорити про випуск льотчиків: це може бути 100 – 150 осіб щороку.

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Особливих надій на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми, звичайно, не маємо. Але те, що якісний склад буде значно гірший, це (очевидно –ред.). Це війна".

Деталі: За словами речника Повітряних сил, багато льотчиків, яких РФ направила вбивати українців, були ті самі, хто воював у Сирії, вони були одними з найкращих. Багато з них вже не буде ніколи літати, дехто був у полоні, дехто отримав травмування, хтось, як в історії з "чорним днем російської авіації", вийшов зі строю назавжди.

Що ж до подій 13 травня, коли РФ втратила 5 бойових одиниць авіації (2 літаки і 3 гелікоптери), Ігнат зазначив, що російська пропаганда наразі розглядає багато варіантів: від роботи російських партизанів до роботи українських винищувачів, а також української чи російської ППО, українських партизанів з ПЗРК і т.д.

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"Версій багато, істерика напружена, ми за ними спостерігаємо, і це нас, безумовно, дуже тішить", – додав офіцер.

Що передувало: 13 травня у Брянській області вибухнули і впали кілька російських літаків та вертольотів, які летіли бомбити Україну.

За даними Повітряних сил, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць. За словами Ігната, російські літаки та гелікоптери "нарвалися на неприємності".

Теми: війнаавіаРосія
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