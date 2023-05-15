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Летчики в России не закончатся, но качественный состав будет ухудшаться – Игнат

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 мая 2023, 13:57
Летчики в России не закончатся, но качественный состав будет ухудшаться – Игнат
Юрий Игнат. скриншот

Россия продолжает готовить пилотов, но многие профессиональные летчики уже погибли или получили ранения в войне против Украины.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Россия продолжает готовить пилотов, учебные заведения работают. Если говорить о выпуске летчиков: это может быть 100 - 150 человек ежегодно.

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Особых надежд на то, что в России закончатся летчики, мы, конечно, не имеем. Но то, что качественный состав будет значительно хуже, это (очевидно -ред.). Это война".

Детали: По словам спикера Воздушных сил, многие летчики, которых РФ направила убивать украинцев, были те же, кто воевал в Сирии, они были одними из лучших. Многие из них уже не будут никогда летать, некоторые были в плену, некоторые получили травмы, кто-то, как в истории с "черным днем российской авиации", вышел из строя навсегда.

Что касается событий 13 мая, когда РФ потеряла 5 боевых единиц авиации (2 самолета и 3 вертолета), Игнат отметил, что российская пропаганда сейчас рассматривает много вариантов: от работы российских партизан до работы украинских истребителей, а также украинской или российской ПВО, украинских партизан с ПЗРК и т.д.

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"Версий много, истерика напряженная, мы за ними наблюдаем, и это нас, безусловно, очень радует", - добавил офицер.

Что предшествовало: 13 мая в Брянской области взорвались и упали несколько российских самолетов и вертолетов, которые летели бомбить Украину.

По данным Воздушных сил, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц. По словам Игната, российские самолеты и вертолеты "нарвались на неприятности".

Темы: войнаавиаРосcия
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