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У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки – Ігнат

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки – Ігнат
ЮРІЙ ІГНАТ. СКРІНШОТ

Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 13 травня у Брянській області були збиті силами ППО три вертольоти, а не два, як повідомлялося раніше.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Деталі: За його словами, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

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За словами Ігната, російські літаки та гелікоптери "нарвалися на неприємності".

Він уточнив, що ця повітряна техніка вилітала на бойове завдання на фронт.

Передісторія: У суботу 13 травня в один час почали з'являтися різні дані про падіння то одного гелікоптера, то двох, то літака. 

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Спершу російські пропагандисти розповідали, що гелікоптер впав через загоряння двигуна, замовчуючи про його збиття та вибух перед пожежею. 

Потім вони визнали збиття двох гелікоптерів та одного літака, традиційно звинувативши у цьому "українських диверсантів".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаППОРосія
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