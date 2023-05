Пропаганда нарешті показала хворого Лукашенка

Білоруська пропаганда показала свого диктатора Олександра Лукашенка, про якого кажуть, що він захворів. Через це останнім часом його майже не було видно на публіці.

Джерело: пропагандистський телеграм-канал режиму Лукашенка "Пул первого"

Деталі: Канал видав серію із трьох постів. Спочатку анонсував, що буде щось важливе фразою "Не перемикайтесь".

Потім: "Буде дуже цікаво".

І останній пост показує Лукашенка, якому салютує міністр оборони Віктор Хренін.

Дослівно у пості: "Перший (так вони називають Лукашенка - УП) сьогодні працює в центральному командному пункті ВПС і військ ППО.

Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.

Захід починається просто зараз. Скоро подробиці!"

Більше деталей: Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що рука Лукашенка знову забинтована.

Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw