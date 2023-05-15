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Пропаганда нарешті показала хворого Лукашенка

Євген КізіловПонеділок, 15 травня 2023, 17:11
Пропаганда нарешті показала хворого Лукашенка
Забинтований Лукашенко, фото: "Пул первого"

Білоруська пропаганда показала свого диктатора Олександра Лукашенка, про якого кажуть, що він захворів. Через це останнім часом його майже не було видно на публіці.

Джерело: пропагандистський телеграм-канал режиму Лукашенка "Пул первого"

Деталі: Канал видав серію із трьох постів. Спочатку анонсував, що буде щось важливе фразою "Не перемикайтесь".

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Потім: "Буде дуже цікаво".

І останній пост показує Лукашенка, якому салютує міністр оборони Віктор Хренін.

 

Дослівно у пості: "Перший (так вони називають Лукашенка - УП) сьогодні працює в центральному командному пункті ВПС і військ ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.

Захід починається просто зараз. Скоро подробиці!"

Більше деталей: Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що рука Лукашенка знову забинтована.

Передісторія:

  • 9 травня Лукашенко був на параді у Москві, але взяв участь не в усіх заходах і поспіхом повернувся в Мінськ. Журналісти помітили, що у нього бинт на руці. Вже у Мінську Лукашенко не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги.
  • ЗМІ звернули увагу, що з початку травня Лукашенко став значно менше з’являтися на публіці.
  • 13 травня Лукашенко після тривалої відсутності на публіці відвідав президентську клініку в Дроздах. 14 травня він не з'явився на святкуванні Дня державного прапора, державного герба і державного гімну Білорусі.
  • У Держдумі РФ заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів, але не сказали на що.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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