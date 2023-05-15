Пропаганда нарешті показала хворого Лукашенка
Білоруська пропаганда показала свого диктатора Олександра Лукашенка, про якого кажуть, що він захворів. Через це останнім часом його майже не було видно на публіці.
Джерело: пропагандистський телеграм-канал режиму Лукашенка "Пул первого"
Деталі: Канал видав серію із трьох постів. Спочатку анонсував, що буде щось важливе фразою "Не перемикайтесь".
Потім: "Буде дуже цікаво".
І останній пост показує Лукашенка, якому салютує міністр оборони Віктор Хренін.
Дослівно у пості: "Перший (так вони називають Лукашенка - УП) сьогодні працює в центральному командному пункті ВПС і військ ППО.
Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.
Захід починається просто зараз. Скоро подробиці!"
Більше деталей: Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що рука Лукашенка знову забинтована.
Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 15, 2023
Передісторія:
- 9 травня Лукашенко був на параді у Москві, але взяв участь не в усіх заходах і поспіхом повернувся в Мінськ. Журналісти помітили, що у нього бинт на руці. Вже у Мінську Лукашенко не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги.
- ЗМІ звернули увагу, що з початку травня Лукашенко став значно менше з’являтися на публіці.
- 13 травня Лукашенко після тривалої відсутності на публіці відвідав президентську клініку в Дроздах. 14 травня він не з'явився на святкуванні Дня державного прапора, державного герба і державного гімну Білорусі.
- У Держдумі РФ заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів, але не сказали на що.