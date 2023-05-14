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У Держдумі РФ підтвердили інформацію про хворобу Лукашенка

Катерина ТищенкоНеділя, 14 травня 2023, 23:04
У Держдумі РФ підтвердили інформацію про хворобу Лукашенка
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, БЕЛТА

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів, але в нього не ковід.

Джерело: Затулін у коментарі виданню "Подъем"

Деталі: Затулін сказав "Подъему", що йому відомо, на що хворіє Лукашенко, але діагноз не назвав.

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Пряма мова: "Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла.

Незважаючи на те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 травня Лукашенко був на параді у Москві, проте по його закінченні негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
  • Вже у Мінську Лукашенко не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги.
  • Як писали ЗМІ, з початку травня Лукашенко став значно менше з’являтися на публіці.
  • 13 травня Лукашенко після тривалої відсутності на публіці в суботу відвідав президентську клініку в Дроздах.
  • 14 травня він не з'явився на святкуванні Дня державного прапора, державного герба і державного гімну Білорусі.

Теми: ЛукашенкоРосія
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