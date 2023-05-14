У Держдумі РФ підтвердили інформацію про хворобу Лукашенка

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів, але в нього не ковід.

Джерело: Затулін у коментарі виданню "Подъем"

Деталі: Затулін сказав "Подъему", що йому відомо, на що хворіє Лукашенко, але діагноз не назвав.

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Пряма мова: "Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла.

Незважаючи на те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все".

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