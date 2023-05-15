Пропаганда наконец-то показала больного Лукашенко
Белорусская пропаганда показала своего диктатора Александра Лукашенко, о котором говорят, что он заболел. Поэтому в последнее время его почти не было видно на публике.
Источник: пропагандистский телеграм-канал режима Лукашенко "Пул первого"
Детали: Канал выдал серию из трех постов. Сначала анонсировал, что будет что-то важное фразой "Не переключайтесь".
Затем: "Будет очень интересно".
И последний пост показывает Лукашенко, которому салютует министр обороны Виктор Хренин.
Дословно в посте: "Первый (так они называют Лукашенко - УП) сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.
Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.
Мероприятие начинается прямо сейчас. Скоро подробности!"
Больше деталей: Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что рука Лукашенко снова забинтована.
Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 15, 2023
Предыстория:
- 9 мая Лукашенко был на параде в Москве, но принял участие не во всех мероприятиях и в спешке вернулся в Минск. Журналисты заметили, что у него бинт на руке. Уже в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы.
- При этом СМИ обратили внимание, что с начала мая Лукашенко стал значительно меньше появляться на публике.
- 13 мая Лукашенко после длительного отсутствия на публике посетил президентскую клинику в Дроздах, а 14 мая он не появился на праздновании Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Беларуси.
- В Госдуме РФ заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заболел, но не сказали чем.