Пропаганда наконец-то показала больного Лукашенко

Белорусская пропаганда показала своего диктатора Александра Лукашенко, о котором говорят, что он заболел. Поэтому в последнее время его почти не было видно на публике.

Источник: пропагандистский телеграм-канал режима Лукашенко "Пул первого"

Детали: Канал выдал серию из трех постов. Сначала анонсировал, что будет что-то важное фразой "Не переключайтесь".

Затем: "Будет очень интересно".

И последний пост показывает Лукашенко, которому салютует министр обороны Виктор Хренин.

Дословно в посте: "Первый (так они называют Лукашенко - УП) сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Мероприятие начинается прямо сейчас. Скоро подробности!"

Больше деталей: Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что рука Лукашенко снова забинтована.

Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw