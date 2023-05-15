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Пропаганда наконец-то показала больного Лукашенко

Евгений КизиловПонедельник, 15 мая 2023, 17:11
Пропаганда наконец-то показала больного Лукашенко
Забинтованый Лукашенко, фото: "Пул первого"

Белорусская пропаганда показала своего диктатора Александра Лукашенко, о котором говорят, что он заболел. Поэтому в последнее время его почти не было видно на публике.

Источник: пропагандистский телеграм-канал режима Лукашенко "Пул первого"

Детали: Канал выдал серию из трех постов. Сначала анонсировал, что будет что-то важное фразой "Не переключайтесь".

Затем: "Будет очень интересно".

И последний пост показывает Лукашенко, которому салютует министр обороны Виктор Хренин.

 

Дословно в посте: "Первый (так они называют Лукашенко - УП) сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

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Больше деталей: Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что рука Лукашенко снова забинтована.

Предыстория:

  • 9 мая Лукашенко был на параде в Москве, но принял участие не во всех мероприятиях и в спешке вернулся в Минск. Журналисты заметили, что у него бинт на руке. Уже в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы.
  • При этом СМИ обратили внимание, что с начала мая Лукашенко стал значительно меньше появляться на публике.
  • 13 мая Лукашенко после длительного отсутствия на публике посетил президентскую клинику в Дроздах, а 14 мая он не появился на праздновании Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Беларуси.
  • В Госдуме РФ заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заболел, но не сказали чем.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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