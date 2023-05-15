За підривом луганського "міністра" окупантів стоїть СБУ – джерело

За підривом так званого "тимчасово виконуючого обов’язки глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Інших подробиць джерело УП наразі не надало.

Як повідомлялось, внаслідок вибуху в окупованому Луганську 15 травня був поранений так званий "т.в.о. глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет.

За даними росЗМІ, Корнет отримав сильне поранення та перебуває в реанімації. Загалом унаслідок вибуху було поранено 7 осіб.