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За підривом луганського "міністра" окупантів стоїть СБУ – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 травня 2023, 18:07
За підривом луганського міністра окупантів стоїть СБУ – джерело
КОРНЕТ ІГОР. фото з відкритих джерел

За підривом так званого "тимчасово виконуючого обов’язки глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Інших подробиць джерело УП наразі не надало.

Як повідомлялось, внаслідок вибуху в окупованому Луганську 15 травня був поранений так званий "т.в.о. глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет.

За даними росЗМІ, Корнет отримав сильне поранення та перебуває в реанімації. Загалом унаслідок вибуху було поранено 7 осіб.

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Теми: ЛуганськвибухСБУ
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