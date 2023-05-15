За підривом луганського "міністра" окупантів стоїть СБУ – джерело
Понеділок, 15 травня 2023, 18:07
За підривом так званого "тимчасово виконуючого обов’язки глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета стоїть Служба безпеки України.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: Інших подробиць джерело УП наразі не надало.
Як повідомлялось, внаслідок вибуху в окупованому Луганську 15 травня був поранений так званий "т.в.о. глави Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет.
За даними росЗМІ, Корнет отримав сильне поранення та перебуває в реанімації. Загалом унаслідок вибуху було поранено 7 осіб.
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